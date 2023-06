Ranieri si abbandona in un pianto a dirotto, dopo la promozione in A del Cagliari: il post più emozionante è del nipote

A un anno di distanza dalle lacrime di disperazione, al San Nicola il pianto di gioia e di emozione di Claudio Ranieri, a fine partita, segna uno dei momenti più toccanti di questa finale di ritorno dei playoff. Davanti al suo pubblico il Bari ha mancato una promozione che avrebbe avuto il sapore di un finale da film , come aveva anticipato Luigi De Laurentiis.

I sardi tornano in A grazie al gol, segnato al quarto minuto di recupero, firmato da Pavoletti entrato da pochi minuti e lesto ad anticipare Zuzek su cross di Zappa. Una rete epica che fa sciogliere Ranieri in panchina. Una gioia che ha coinvolto anche la sua famiglia.

La soddisfazione, e il sollievo per alcuni versi, trapelano nelle parole rilasciate dal tecnico dei sardi dopo la vittoria sul Bari:

“Cagliari per me è stato il posto che mi ha fatto esplodere in carriera. Quando sono tornato a Cagliari sapevo che se non fossi riuscito a riportarlo in serie A sarebbe stata per me una grande sconfitta. Poi però ho deciso di lanciarmi in questa avventura e questa sera mi ha ripagato di tutto”, commenta Claudio Ranieri.

“Sapevamo che questa gara sarebbe stata difficile, ma abbiamo giocato molto bene – ha poi continuato -. Adesso ci godiamo questa vittoria e sono felice per il popolo sardo. Inoltre, faccio i miei complimenti a Mignani perché fa giocare bene il suo Bari“.