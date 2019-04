Ranieri: "Zaniolo resta qui"

Claudio Ranieri in conferenza stampa ha parlato del futuro di Nicolò Zaniolo. "Ha detto più volte che ama stare a Roma, ha un contratto fino al 2023. Lui non vuole andare via e la Roma non vuole venderlo quindi punto. La legge non consente di allungare ora il contratto, aspettiamo luglio".

Sulla gara contro la Sampdoria: "Edin è pisto, come si dice a Roma, per tutte le botte che ha preso. A me piace come gioca, anche perché a tutti i bomber capitano periodi “Ni”, in cui segnano poco. Schick? Prenderò in esame vari fattori, come le motivazioni extra date dal fatto che è un ex, e deciderò".

"De Rossi voleva giocare anche con la Fiorentina, può darci una grossa mano. Under non ha i 90’, mentre in porta ci sarà Mirante, anche se Olsen ha tutta la mia considerazione".

SPORTAL.IT | 05-04-2019 11:41