Ranking golf: Migliozzi è sempre il migliore degli italiani

15-11-2021 14:21

Archiviati lo Houston Open (PGA Tour) e il Dubai Championship (European Tour) non cambia la Top 10 del ranking mondiale di golf maschile.

Jon Rahm è sempre il leader di classifica con 10.0281 punti davanti agli americani Collin Morikawa (8.4155) e Dustin Johnson (8.1071). Il salto in avanti maggiore lo fa invece Kokrak. Grazie al terzo successo in carriera sul massimo circuito statunitense, arrivato in rimonta allo Houston Open, il canadese è risalito dalla 29esima alla 22esima posizione.

Capitolo italiani: il migliore è sempre Guido Migliozzi che però scivola dalla 92esima alla 95esima piazza con 1.6030 punti. Ma il vicentino sarà chiamato, a partire dal DP World Tour Championship (ultimo atto dell’European Tour 2021 in programma a Dubai dal 18 al 21 novembre), a ritornare a giocare su ottimi livelli per non uscire fuori dalla Top 100.

Sorpasso invece di Laporta ai danni di Francesco Molinari. Il pugliese recupera infatti ben 51 posizioni (era 211esimo la scorsa settimana) per risalire alla 160 lasciando Molinari 212esimo dopo il forfait (a quattro buche dalla fine del secondo giro) allo Houston Open.

