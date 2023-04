Ranking WTA, Trevisan nella top-20

La classifica è guidata dalla polacca Swiatek davanti alla bielorussa Sabalenka, altre cinque azzurre nella top-100.

03-04-2023 18:54

Per la prima volta in carriera Martina Trevisan entra tra le prime 20 del mondo: il nuovo Ranking WTA assegna al’azzurra il NR. 20, in virtù dei quarti di finale acciuffati al WTA 1000 di Miami. E’ un balzo in avanti di quattro posizioni: guida la classifica la polacca Iga Swiatek davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka.

Questo il Ranking WTA aggiornato:

1 Iga Swiatek 8975

2 Aryna Sabalenka 6945

3 Jessica Pegula 5605

4 Caroline Garcia 4990

5 Ons Jabeur 4866

6 Coco Gauff 4346

7 Elena Rybakina 4305

8 Daria Kasatkina 3375

9 Maria Sakkari 3191

10 Petra Kvitova 3162

11 Belinda Bencic 3035

12 Barbora Krejcikova 2443

13 Veronika Kudermetova 2360

14 Beatriz Haddad Maia 2276

15 Liudmila Samsonova 2246

16 Karolina Pliskova 2210

17 Ekaterina Alexandrova 2185

18 Victoria Azarenka 2182

19 Magda Linette 1855

20 Martina Trevisan 1778

Le altre italiane nella top-100 sono Camila Giorgi (NR. 43), Elisabetta Cocciaretto (NR. 45), Jasmine Paolini (NR. 67), Sara Errani (NR. 78) e Lucia Bronzetti (NR. 79).