23-01-2022 17:11

Il Sassuolo esce indenne da Torino in una partita valida per la 23esima giornata di Serie A. I granata fanno il match, si portano avanti al 17′ con Sanabria ma poi colpiscono tre pali e non riescono a chiuderla.

La squadra di Dionisi resta in gara e all’88’ trova l’insperato 1-1 grazie a Raspadori, servito da Berardi dopo una fuga di 40 metri. In classifica il Torino è decimo a 32 punti, Sassuolo undicesimo a 29.

OMNISPORT