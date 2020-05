Milan, Ravezzani punta il dito su un errore e scatena la polemica

Nuovo caos in casa Milan, o per metterla con le parole di Fabio Ravezzani, il “solito caos”. Il giornalista, molto vicine alle vicende di casa Milanello, stigmatizza quanto successo nelle ultime ore e in particolare la scelta di Rangnick di parlare di un suo arrivo a Milano.

L’intervista di Rangnick: “Mi piace l’idea Milan”

A far scatenare il putiferio sono state le parole di Ralf Rangnick alla Bild, riportate da tutti i giornali italiani: “Hanno chiesto se ci fosse la disponibilità a collaborare, di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati i colloqui con il mio procuratore. Non posso escludere del tutto che andrò lì. Al momento però il club e il campionato hanno altri problemi”.

Il tecnico tedesco ha lasciato trasparire che gli accordi con il Milan sono già in fase piuttosto avanzata: “Non sono uno che ha difficoltà che le cose possano andare bene. L’avventura mi piace, ma non deve essere un’emissione suicida”.

L’attacco di Ravezzani: “Modi pessimi”

Il giornalista di TeleLombardia attacca senza mezzi termini la decisione del tedesco di parlare apertamente alla stampa: “Rangnick che conferma la trattativa con il Milan si comporta in modo pessimo nei confronti di un collega serio e perbene come Pioli. Contestualmente mette in difficoltà anche Gazidis che dopo la sua debole smentita di due mesi fa. Solito caos”.

Anche il giornalista Giovanni Capuano sui social scatena un putiferio: “Non so se la stagione ripartirà, ma la pervicacia con cui Scaroni e Rangnick sono passati sopra Pioli e al suo lavoro nelle ultime ore dice molto del momento del Milan”.

Tifosi infuriati sui social

Molti tifosi del Milan però criticano questo atteggiamento nei confronti del tecnico tedesco e soprattutto criticano la gestione Pioli: “Basta fare i lecca degli allenatori italiani, ridicoli e sostenuti solo dalla stampa. Pioli è scarso e deve andare a casa”, sostiene Manuel. Così come Giacomo: “Almeno un po’ di chiarezza finalmente. Chi se ne frega di Pioli e del suo lavoro, imbarazzante oltretutto”.

SPORTEVAI | 09-05-2020 09:06