Ravezzani ce l'ha con due giocatori del Milan

Senza la magica combinazione tra Higuain e Dybala che ha dato i tre punti alla Juventus, probabilmente oggi in casa Milan si sarebbe etichettata la partita di Torino come della migliore prestazione stagionale dei rossoneri. Ne è convinto Fabio Ravezzani, che su Twitter parla dei progressi del Milan facendo i complimenti al lavoro di Stefano Pioli, ma, allo stesso tempo, individua in due giocatori quello che è il vero problema dei rossoneri in questa fase della stagione.

SOLITO PROBLEMA. “Partita eccellente del Milan”, twitta Ravezzani, che però poi attacca: “Perde ancora semplicemente perché non ha un centravanti capace. Falliscono sia Piatek che Leao. A gennaio serve una punta vera o la squadra è destinata all’irrilevanza. Conti il migliore, bene il centrocampo. Bravo Pioli”.

Un problema, quello dell’attacco asfittico dei rossoneri, che per Ravezzani è conseguenza delle tante scelte sballate in fase di calciomercato estivo. Scelte che vengono prontamente sottolineate dai follower del giornalista. “Era necessario vendere Cutrone?”, commenta ad esempio Paolo. E Ravezzani gli dà ragione: “Per prendere Leao a costo superiore, poi…”.

Alessandro, invece, ricorda che anche quando il Milan aveva un grande attaccante non è che poi la situazione fosse migliore di quella attuale. “Direttore – scrive il tifoso -, con Higuain, vero numero 9, non mi sembra sia andata meglio…”. Ma Ravezzani ribatte: “A questo punto della stagione aveva segnato 5 reti”. Un lusso, per il Milan di oggi.

Herzoa, invece, riconosce a Ravezzani il merito di aver da tempo chiesto più spazio per un giocatore che si sta dimostrando molto utile per i rossoneri. “Da quando abbiamo inserito il suo idolo Krunic abbiamo sistemato il centrocampo, non ha idoli da consigliare per l’attacco?”, scrive il tifoso, a cui Ravezzani replica con ironia: “A volte mi faccio paura da solo”.

LE ACCUSE. Ma tra i follower c’è anche chi attacca il giornalista. “Ci hanno prese a pallate…il polacco migliore in campo!”, scrive Dariocama, mentre Zak non è d’accordo con l’analisi tattica di Ravezzani: “E se il problema fossero le due ali/trequartisti? Visto la Juve? Dybala, Costa, gente che ti uccide. Da noi Higuain, Bacca, Piatek tutti spariti dopo pochi mesi. Riflettete su questo, i nostri due esterni sono lenti e poco incisivi in area, cosi il 9 viene bloccato facilmente”.

“Stasera fallisce Piatek non Leao… basta prendersela con questo ragazzo”, scrive invece Franco provando a difendere il giovane portoghese. Infine Poetadicittà svela il sogno di molti rossoneri: “Direttore il miglior acquisto che il Milan potrebbe fare a gennaio è ridare la 19 a Piatek! Anche se vedo bene la coppia Ibra–Mandzukic”.

SPORTEVAI | 11-11-2019 10:28