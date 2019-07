Ravezzani, dura critica all'Inter: i tifosi insorgono

In casa Inter il futuro è già cominciato. Antonio Conte è stato ufficialmente presentato alla stampa e ha risposto alle prime domande su quella che sarà la sua avventura in nerazzurro. Si è parlato di mercato (Conte ha detto che Icardi non andrà alla Juve) e di obiettivi stagionali, ma più che per i contenuti della conferenza stampa in sé stessa è stato tutto il contorno che ha aperto una polemica con il mondo dei media.

Un tweet d’attacco – Sul suo profilo ufficiale di Twitter infatti il giornalista di Telelombardia Fabio Ravezzani ha pesantemente attaccato la gestione del settore comunicazione del club nerazzurro a proposito della conferenza, facendo soprattutto uno scomodo paragone con altre realtà del calcio italiano. Nel tweet si legge: “L’Inter organizza la prima conferenza stampa di Conte a inviti. Esclude molte testate (per la prima volta in 40 anni tutte le locali) e il clima generale sembra piuttosto plumbeo. Juve e Milan hanno dimostrato altro approccio e maggior rispetto verso l’informazione”.

La rabbia dei tifosi – Ovviamente non potevano mancare le repliche dei sostenitori interisti, che hanno commentato in maniera piuttosto stizzita. C’è chi ha scritto “Invece finalmente si vede una società forte che detta le linnee guida di come comportarsi dentro e fuori del campo, includendo, finalmente anche la stampa. Con tutto il rispetto, ma i media hanno fatto cio’ che volevano negli ultimi anni, giusto dare un segnale anche a loro” e chi commenta con “Dopo ogni sconfitta è crisi Inter, trattative inventate solamente per criticare poi il mercato, critiche insensate su ogni cosa. Io sarei sempre in silenzio stampa, già gli inviti sono una concessione”.

SPORTEVAI | 08-07-2019 10:13