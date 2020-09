Ravezzani: “La Juve paga la scelta Ronaldo”, bufera social

Un mercato di “austerità” quello che sta affrontando la Juventus, così come gran parte delle squadre italiane. La crisi legata alla pandemia Covid ha avuto e continuerà ad avere gravi ripercussioni su tutto il movimento.

E per la Juventus la situazione è ancora più delicata visti i grandi investimenti del passato, con l’ambizione di riuscire a vincere la Champions League. Investimenti che hanno comunque fruttato nove scudetti di fila, ma ancora nessun successo importante in ambito internazionale.

Ravezzani e la scelta Ronaldo

A intervenire nella vicenda è anche il giornalista Fabio Ravezzani che su Twitter scrive: “I pesanti passi Juve, Covid a parte, si spiegano perché il fatturo aumenta soprattutto se vince la Champions. Il brand CR7 (in transito) ha costi molto superiori ai benefici, a meno che ti porti in finale. Invece è andata peggio rispetto agli ultimi due anni. Tutto qui.Detto detto dei passivi Juve, resta il fatto che storicamente il club è riuscito a ottenere risultati importanti spendendo molto meno delle rivali italiane. Un ridimensionamento non comporta necessariamente il crollo, anzi. A condizione di operare bene sul mercato come anni fa.”.

La reazione dei social

Le parole del giornalista di TeleLombardia scatenano un acceso dibattito tra i tifosi, quelli della Juventus provano a rispedire al mittente le accuse: “A dirlo adesso sono capaci tutti”, commenta un fan. Mentre Enzo fa notare: “Non per fare il puntiglioso, ma arrivare in finale rispetto ad uscire agli ottavi ti porta in più 40 milioni non 300. Non vedo tutta la differenza”.

Una precisazione a cui è lo stesso Ravezzani a rispondere: “Il brand, amichevoli, sponsorizzazioni per la squadra più forte d’Europa. Valutiamo il tutto circa 60 milioni e il passivo si azzera. Dopodiché si punta sull’onda lunga negli anni successi. Ma non ha funzionato”.

SPORTEVAI | 06-09-2020 11:15