Ravezzani: Sapete perché il Milan ora non ha più torti arbitrali?

L’anno scorso e ancor più due stagioni fa erano una disperazione o quasi per il Milan. Più di una volta il club rossonero si era lamentato degli arbitraggi, evidenziando errori in serie e sottolineando i punti persi per errate interpretazioni da parte dei fischietti italiani ma ora le cose sembrano cambiate. Il Milan è a punteggio pieno in serie A, ha una media unica dalla fine del lockdown e sembra aver recuperato anche il rispetto arbitrale. La controprova è arrivata nel derby dove se è vero che c’era il fuorigioco di Lukaku in occasione del rigore prima concesso e poi negato ai nerazzurri, tutti si sono sorpresi per il mancato rosso a Kessiè per il brutto intervento su Barella non sanzionato da Mariani.

Ravezzani ha la risposta sull’atteggiamento degli arbitri

Cosa motiva questo cambio di atteggiamento da parte degli arbitri? Una risposta la dà Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia identifica nell’arrivo di Ibrahimovic la ragione della svolta nel rapporto con i fischietti.

Ravezzani scrive su twitter: “L’ascendente di Ibra sugli arbitri è evidente. Il Milan non ha più subìto certi torti che ne avevano caratterizzato le ultime stagioni da quando c’è lo svedese. Pare una sciocchezza, ma non lo è: il carisma del campione condiziona un po’ il direttore di gara a proprio favore”.

Le reazioni sui social dei tifosi

Fioccano i commenti: ” Può essere: per l’Inter invece con Lazio e Milan decisioni contro, mancano 3 punti, 2 con la Lazio 1 con il Millan” o anche: ” il carisma del campione unito alla maglia che indossa è fondamentale da sempre (e credo per sempre) nel far pendere una decisione dubbia da una parte o dall’altra. Vale per Ibra, per Ramos, per tanti altri oggi come avveniva per Baresi, per Hierro, ecc. anni fa”.

C’è chi scrive: ” Ma se lo fa un giocatore della Juventus è sudditanza psicologica?” e infine: “L’entrata di Lukaku sulla caviglia di Theo? Direttore per favore. Ammetta che il Milan ha vinto il derby contro tutti i pronostici anche i suoi, è primo in classifica e stop. Non rosichi troppo”.

SPORTEVAI | 20-10-2020 10:54