Ravezzani si sfoga: Mi accusano di volere il male dell'Inter

Un post scritto dopo la rotonda vittoria sul Benevento, un’impressione condivisa con gli utenti: tanto è bastato per scatenare una vera e propria bufera su Fabio Ravezzani. Il giornalista e conduttore tv ha confessato in mattinata di aver subito accuse e attacchi gratuiti. Un vero e proprio sfogo, condito da tanta amarezza.

Il post di Ravezzani dopo Inter-Benevento

Ma cosa ha scritto Ravezzani subito dopo il match vinto in modo perentorio dai nerazzurri sui giallorossi di Inzaghi? Ecco il messaggio su Twitter: “L’Inter vince in scioltezza e conferma che il mese di gennaio non è più maledetto. Bene Eriksen (da rivedere contro un avversario più probante, però). Lukaku sembra triste, come non avesse ancora smaltito le polemiche post derby”.

Ravezzani: accuse e bufera

Proprio la sensazione sul centravanti belga ha innescato polemiche e accuse. “Direttore mi perdoni, ma quella di Lukaku “triste” è una polemica inutile. Si basa solo sul fatto che non ha fatto grandi esultanze. Semplicemente erano gol a partita già finita”, è il commento di un tifoso. “Lukaku triste… doppietta…. Ibrahimovic invece.. bel rigore”, l’ironica considerazione di un altro utente. E ancora: “Quando non c’è niente da dire..iniziano le st…”. Altra levata di scudi: “La ricerca della polemica su un 4-0 con supposizioni sull’umore di Lukaku (doppietta) non mi sembra l’argomento migliore da trattare”, con tanto di replica del giornalista: “Solo un cretino o un fanatico può vedere polemica nel dire che Lukaku è sembrato triste”. Ma gli attacchi non sono finiti: “È inutile non riesce ad analizzare una partita dell’Inter senza cercare polemica, così è scorretto”. E: “Trovo imbarazzante che si cerchi un caso Lukaku quando ha fatto doppietta….”.

Ravezzani: lo sfogo

La portata delle critiche ricevute ha indotto Ravezzani a pubblicare un nuovo messaggio, una sorta di sfogo condito da amarezza e delusione: “Scrivere che Lukaku ieri è sembrato triste ha portato una ventina di fanatici ad accusarmi di polemica gratuita, volere il male dell’Inter ecc. Mi chiedo: quanti sono quelli così mal ridotti? Quanti di loro votano e ci funestano la vita? Spero non troppi. Ma sui social spopolano”.

SPORTEVAI | 31-01-2021 10:09