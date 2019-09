Ravezzani sicuro: la Juve ha solo un modo per sanare il bilancio

L’obiettivo non dichiarato della Juventus è quello di tornare finalmente a vincere la Champions League, ma oltre che per il prestigio e la bacheca potrebbe essere anche un obbligo per la sostentabilità finanziaria del club. Non è un mistero che tenere i conti in ordine quando hai Cristiano Ronaldo in rosa non sia proprio semplicissimo ma c’è chi ha aperto una polemica al riguardo.

Tweet pungente – Il giornalista Fabio Ravezzani, non nuovo a stoccate del genere, ha scritto sul proprio profilo di Twitter a proposito del club piemontese e dell’obbligo di andare avanti in Champions League (iniziata col pareggio per 2-2 con l’Atletico). Nel testo si legge: “Adesso c’è la conferma definitiva che l’operazione Cr7 è stata negativa sul bilancio juventino, oltre che nei risultati sportivi. Per recuperare, la Juve dovrà raggiungere almeno la semifinale Champions in questa stagione”.

Risposte di sdegno – Ovviamente i sostenitori bianconeri non ci stanno e hanno replicato subito a Ravezzani in modo veemente. C’è chi scrive “Operazione CR7 negativa è una delle cose più assurde mai sentite. Hai preso il miglior calciatore della storia e nel lungo periodo darà i suoi frutti. Dovrebbero tutti ringraziare la Juventus per la visibilità che ha ridato al calcio italiano a livello Mondiale” e chi commenta con “Un professionista dovrebbe capire che sono numeri straordinari per la Juve. Fino al 2024 sarà così. Si farà leva sul debito per crescere”.

Scatta l’ironia – Non mancano poi gli sfottò da parte dei tifosi delle altre squadre, che non perdono occasione per prendere in giro con commenti del tipo “Se escono prima dei quarti sono costretti a vendere pure la parrucca di Nedved per non fallire” e “Dove stanno quelli che dicevano che si paga con le magliette o si paga da solo comprando una Ferrari? Oltre ai bond da 300 milioni altra liquidità serve per colmare il debito finanziario”.

SPORTEVAI | 21-09-2019 10:31