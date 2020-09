Ravezzani spaventa l'Inter: “Non promette nulla di di buono"

Il rapporto tra Antonio Conte e l’Inter sembra vivere ancora su un filo piuttosto sottile. L’allenatore nerazzurro non ha lanciato proclami alla stampa e nelle ultime settimane è rimasto molto silenzioso lasciando che a parlare sia il campo, e soprattutto che si parli quando arriveranno le prime partite ufficiali.

Ravezzani: “Non promette nulla di buono”

A notare questo silenzio è anche il giornalista di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, che sui social mette in evidenza un aspetto preoccupante per i fan nerazzurri: “L’ostentato silenzio di Conte dimostra che tra lui e i dirigenti non c’è stata alcuna pace. Al massimo una tregua che non promette nulla di buono per il futuro dell’Inter”.

Parole che sembrano dare voce alla situazione che molti tifosi stanno vivendo negli ultimi mesi. Nonostante l’Inter abbia finito in crescendo la stagione con la conquista della finale di Europa League (poi persa), sembra essere rotto qualcosa sia nel rapporto tra Conte e la dirigenza nerazzurro, sia nel rapporto tra il tecnico e la tifoseria che ora lo guarda con minor entusiasmo.

La reazione dei social

Le parole di Ravezzani danno voce a un sentimento di preoccupazione comune tra i fan nerazzurri che invece si dovrebbero preparare a una stagione che li dovrebbe vedere protagonisti nell’assalto allo scudetto: “Purtroppo Conte non essendo aziendalista – scrive Massimo – ogni dichiarazione è un rischio per tutti. Meglio tacere per ora. A me interessa che parli in campo e non fuori”. E ancora: “Io lo penso da tempo: le promesse per una stagione migliore non ci sono”.

Ma ci sono anche tifosi che respingono queste preoccupazioni al mittente: “Peccato che non abbia parlato nessuno né in un senso né nell’altro. Quindi sentenze da frate indovino, non servono”. E sono tanti i tifosi che vedono in questo tipo di preoccupazioni la voglia di destabilizzare un ambiente e una squadra che invece possono provare a infastidire la Juve nella corsa scudetto.

SPORTEVAI | 16-09-2020 08:58