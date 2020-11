Ravezzani spietato: "Cade anche l'ultimo alibi di Conte" 

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid si sono aperti i processi sul web all’Inter e in particolare ad Antonio Conte, accusato di assistere all’involuzione della sua squadra dopo una campagna acquisti che gli ha messo a disposizione molti dei giocatori richiesti.

Ravezzani attacca Conte su Vidal

Fabio Ravezzani prende soprattutto di mira la scelta di ingaggiare Arturo Vidal, l’uomo con il quale, secondo Conte, l’Inter sarebbe potuta arrivare allo scudetto già nella scorsa stagione. Una tesi, questa, ormai non più condivisibile secondo il giornalista, almeno a giudicare dalle prestazioni del cileno e di tutta l’Inter in questa stagione.

“Cade uno dei grandi alibi di Conte nella passata stagione – ha scritto Ravezzani su Twitter -: se gli avessero comprato Vidal anziché Eriksen avrebbe vinto lo scudetto. Non è vero. L’Inter col cileno va peggio di prima”. Non solo: Ravezzani accusa Conte di aver bruciato il danese a furia di parlare di insistere su Vidal. “Eriksen nel frattempo s’è perso – aggiunge il giornalista -. Fors’anche per la freddezza che ha sentito da parte del tecnico”.

Per i tifosi il colpevole è l’allenatore

Il giudizio di Ravezzani viene condiviso da molti tifosi nerazzurri. “Finalmente qualcuno che lo abbia scritto in maniera così netta – il commento di Daniele -. Non posso che essere d’accordo con lei. E soprattutto Conte si dovrebbe vergognare di quando disse che non poteva chiedere a Barella di essere decisivo in Europa”.

Stifmastro concorda: “Ha ragione direttore, Vidal ormai bollitissimo. Unico giocatore di livello è Barella, il ‘giovane senza esperienza’”. “Se vuoi fare il salto di qualità devi prendere i top player come Eriksen e magari farli anche giocare”, il commento di Roberto.

Per TLK il danese è il vero fallimento di Conte: “Su Eriksen basta consultare le sue statistiche prima di venire all’Inter. Il suo downgrade è esclusiva colpa di Conte”. E c’è chi, come Forza, guarda già al prossimo allenatore: “Direttore ma secondo lei in caso di sconfitta a Bergamo é possibile che arrivi subito Allegri?”

SPORTEVAI | 04-11-2020 10:31