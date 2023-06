Il presidente Fifa Infantino: "Applicheremo punizioni molto brusche e forti per porre fine una volta per tutte al problema".

15-06-2023 16:52

In una lunga intervista al sito Reuters.com, il presidente Fifa Gianni Infantino ha annunciato grandi cambiamenti contro il razzismo: “Non ci sarà più calcio in caso di razzismo. Le partite dovrebbero essere interrotte immediatamente quando questo accade. Adesso basta. Ho chiesto a Vinicius di guidare un gruppo di giocatori che presenterà punizioni più severe contro il razzismo e che saranno successivamente implementate da tutte le autorità calcistiche del mondo. Dobbiamo ascoltare i giocatori e ciò di cui hanno bisogno per lavorare in un ambiente più sicuro. Siamo molto seri al riguardo”.

“Applicheremo punizioni molto brusche e forti per porre fine una volta per tutte al problema del razzismo nel calcio – ha proseguito Infantino -. Non possiamo più tollerare il razzismo. Come presidente della FIFA, sento di doverne parlare personalmente con Vinicius. Purtroppo, il razzismo non è un problema che esiste solo in Spagna. Esiste in molti, molti altri paesi. Ecco perché dobbiamo adottare misure collettive per combatterlo in tutto il mondo. Abbiamo bisogno che i governi capiscano che devono educare i bambini a scuola perché è un problema sociale, oltre che calcistico. Un atto di razzismo è un atto criminale. D’ora in poi la FIFA intraprenderà azioni legali anche con le autorità locali, ci uniremo alle denunce presentate alla giustizia locale. E lo stesso discorso vale per i social media, è molto grave e richiede la stessa punizione. I razzisti vanno identificati e banditi a vita da qualsiasi impianto sportivo”.