Real Madrid, Ancelotti assolto: la sentenza dei tifosi: Vinicius e Mbappé finiscono tra i colpevoli

Dopo l'euro disfatta dei blancos con l'Arsenal, i tifosi scagionano Ancelotti. Dito puntato contro Florentino Perez e i calciatori: critiche a Vinicius e Mbappé

Se in Spagna i media hanno puntato il dito contro Ancelotti dopo il 3-0 subito dal Real Madrid nell’andata dei quarti di Champions contro l’Arsenal, i tifosi scagionano Re Carlo. È quanto emerso da un sondaggio di As: per la maggior parte del popolo blanco le responsabilità sono da attribuire alla società. Ma anche i calciatori hanno la loro fetta importante di colpe, con il tandem da sogno Vinicius-Mbappé che sta diventando sempre più un caso.

Euroflop Real Madrid: Ancelotti assolto

Nel primo atto dei quarti all’Emirates l’Arsenal ha schiantato il Real Madrid non solo nel risultato. C’è un dato che dice tutto: i Gunners hanno percorso 13 chilometri in più rispetto ai campioni d’Europa in carica, chiamati a una vera e propria impresa al Bernabeu per rimontare il 3-0 incassato a Londra.

Eppure, secondo i tifosi che hanno partecipato al sondaggio social del quotidiano spagnolo As, Ancelotti non è responsabile del crollo delle merengues, che rischiano di perdere anche la Liga dopo il ko interno col Valencia. Il popolo madrileno non ha dubbi: per il 53% la colpa principale è della società, per il 30% dei calciatori e soltanto per il 17% dello staff tecnico. Nonostante il tecnico italiano si sia assunto le responsabilità della debacle, i sostenitori della Casa Blanca lo hanno scagionato.

Perché le colpe sono sopratutto di Florentino Perez

Le strategie del club guidato dal presidentissimo Florentino Perez sono state bocciate senza mezzi termini. Il mercato estivo del Real si è limitato al super colpo Mbappé – autentica ossessione del patron da anni – e al giovane talento brasiliano Endrick.

Tuttavia la società non ha provveduto a sostituire il faro della mediana Kroos, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, e neppure Nacho, trasferitosi in Arabia Saudita dopo una vita a difendere i colori del Real Madrid. Non solo: nonostante i brutti infortuni subiti da Carvajal e Militao, durante la finestra invernale di mercato i blancos non hanno puntellato l’organico a disposizione di Ancelotti.

Anche i calciatori nel mirino: occhio al caso Vinicius-Mbappé

Secondo il 30% dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio lanciato da As, i calciatori non sono esenti da responsabilità. Surclassato dai ragazzi terribili da Arteta anche dal punto di vista fisico, il Real Madrid non è mai riuscito veramente a creare grattacapi all’Arsenal uscendo dall’Emirates con le ossa rotte.

E nella capitale spagnola sta diventando sempre più un caso il tandem Vinicius-Mbappé. Lo scarso feeling tra i due è ormai costante motivo di discussione. Non ingannino i gol fatti: quella che doveva essere una coppia da sogno, è forse uno dei freni del Real. Il quotidiano Marca sottolinea come l’ex Psg renda di più e meglio senza il brasiliano, perché ha libertà di svariare su tutto il fronte d’attacco e in particolare sul versante sinistro occupato proprio da Vini. Lo stesso sudamericano sembra intimidito dall’ingombrante presenza del compagno d’attacco. Tocca ad Ancelotti chiarire l’equivoco, magari con l’ennesima impresa al Bernabeu.