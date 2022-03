Real Madrid, Ancelotti: "L'1-1 ha cambiato l'atmosfera dello stadio"

09-03-2022 23:44

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato subito dopo la stupenda vittoria dei blancos per 3-1 al Bernabeu contro il PSG, successo che vale l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Pazzesca partita del Real, che va sotto a metà primo tempo, si salva con due gol annullati ai francesi e poi la ribalta in 20 minuti grazie a The Dream Karim Benzema, autore di una fantastica tripletta che lo rende il giocatore più anziano a segnare tre gol in una gara di Champions.

Questo il commento di Ancelotti, ancora un volta magistrale nel leggere la partita, ripreso dalla Gazzetta dello Sport:

“Abbiamo vinto dopo una partita che si era fatta molto difficile, molto complicata, ancor di più dopo il gol di Mbappé. Abbiamo cercato di mettere pressione al PSG, i tifosi hanno iniziato a premere e a creare sempre di più. Siamo molto contenti. Siamo partiti bene con le energie, poi hanno iniziato a renderci difficile la vita con il pressing. Abbiamo sofferto, ma era normale. Abbiamo preso anche alcuni rischi, nell’uno contro uno con Mbappé”.

Ancelotti poi ammette anche che l’episodio che ha svoltato la gara è stato l’errore di Gigio Donnarumma in occasione dell’1-1 di Benzema:

“Sì, l’1-1 ha cambiato l’atmosfera nello stadio. E l’ultima mezz’ora è stata spettacolare. Ho cambiato Kroos perché non si era allenato, Rodrygo e Camavinga erano più freschi”.

OMNISPORT