Real Madrid, Ancelotti sorpreso dalla decisione di Benzema

Il tecnico dei Blancos ha comunque deciso di rispettare la scelta del Pallone d'Oro.

05-06-2023 09:39

La stagione del Real Madrid si è conclusa con un pareggio al Bernabeu con l’Atletico Bilbao (1-1). L’occasione perfetta per salutare Benzema che ha deciso di intraprendere una nuova avventura calcistica. Quasi certamente andrà a giocare in Arabia Saudita dove lo attende un ricco contratto (si parla di ben 200 milioni di euro a stagione per il Pallone d’oro francese).

Nel post match, Ancelotti ha commentato la decisione di Benzema di lasciare il Real Madrid: “Non possiamo essere contenti della sua decisione, ma dobbiamo rispettare lui. Posso solo ringraziarlo per quello che ha fatto in questo club… Sorpreso dalla sua decisione? Sì, ha sorpreso. Ma devi capirlo. La tua decisione fa parte del processo personale”, le dichiarazioni dello stesso Ancelotti riportate da Marca.