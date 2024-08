Real Madrid-Atalanta: dove vedere la Supercoppa in tv e in streaming, orario e formazioni

I nerazzurri di Gasperini si giocheranno il titolo contro i campioni di Ancelotti: come arrivano alla sfida, le possibili scelte degli allenatori e come seguire il match

Un altro appuntamento con la storia: dopo la vittoria dell’Europa League, l‘Atalanta avrà ora la possibilità di giocarsi la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Gasperini contro Ancelotti in un duello tutto italiano in panchina. Le differenze in campo sono notevoli, con i Blancos che partono favoriti, ma la Dea ha dimostrato di saper fare miracoli.

L’Atalanta sfida il Real, come arrivano alla Supercoppa

Gasperini dovrà fare i conti con diverse defezioni in vista della sfida in Supercoppa Europea e contro il Real Madrid. Oltre Scalvini, out dalla fine della scorsa stagione, non ci saranno anche Scamacca infortunato e Koopmeiners, non convocato per la trattativa di calciomercato con la Juve. Subito disponibile invece Retegui, pronto a prendersi spazio in attacco. I vincitori della scorso edizione della Champions League non hanno alcun problema di reparto e possono contare su una rosa lunga e di altissimo livello. Sarà l’esordio ufficiale per Mbappé con i Blancos, con il francese che andrà a completare il tridente stellare con Vinicius e Rodrygo (con Endrick e Arda Guler pronti a subentrare). Bellingham sarà costretto così ad arretrare il suo raggio d’azione.

Dove vedere Real Madrid-Atalanta: diretta tv e streaming

La finale di Supercoppa europea tra Real Madrid e Atalanta verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento, la cui app è scaricabile su smartphone e tablet, o in alternativa su Now. Il fischio d’inizio è atteso per mercoledì 14 agosto alle ore 21.00 al PGE Narodowy di Varsavia, in Polonia,

Supercoppa Europea, Real Madrid-Atalanta: le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3, probabile formazione): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti

ATALANTA (3-4-2-1, probabile formazione): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini