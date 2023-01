Real Madrid, Benzema su Ronaldo: "Non servono foto, siamo amici"

14-01-2023 22:42

Tra qualche giorno in Arabia Saudita ci sarà il derby fra Milan e Inter per la Supercoppa italiana. Intanto tra poche ore ci sarà quella spagnola fra Real Madrid e Barcellona. Nella conferenza stampa della vigilia Karim Benzema ha parlato del suo rapporto con l’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, passato da poco all’Al-Nassr, proprio nel paese dove si disputerà la finale di Supercoppa.

Queste le dichiarazioni di Benzema: “Credo che stia bene e spero che possa continuare a fare la differenza e i gol all’Al-Nassr. Non abbiamo bisogno di foto per dimostrare che siamo amici – così il Pallone d’Oro nei confronti di CR7, quelle sono cose per Instagram, Twitter. Un altro mondo. Spero di potergli parlare domani allo stadio”.