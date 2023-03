Real Madrid: pronto l'assalto ad Haaland nel 2024

L'operazione dopo l'addio di Benzema

23-03-2023 14:58

Il Real Madrid continua a puntare Erling Haaland. Il club merengue vorrebbe pianificare il colpo per il 2024, quando lascerà partire Karin Benzema e verrà attivata una clausola per il norvegese di circa 240 milioni di euro. Questa cifra lo porterebbe in cima alla classifica dei giocatori più costosi di sempre, superando Neymar (222 milioni) e Kylian Mbappé (180), e quest’ultimo potrebbe diventare suo compagno di squadra: nel 2024 scadrà il contratto del francese con il Paris Saint-Germain, con Perez che prepara un clamoroso doppio investimento.