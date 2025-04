Real Madrid beffato dal Valencia nel recupero: Duro ammutolisce il Bernabeu, Ancelotti e Vinicius nella bufera

Sconfitta casalinga per le Merengues che rischiano di lasciar scappare il Barcellona: critiche per il tecnico italiano dopo l’ennesima prestazione opaca. Vinicius da record ma i rigori sono un problema

Il Real Madrid rischia di lasciar scappar via il Barcellona. Il ko casalingo contro il Valencia potrebbe essere fatale per la squadra di Ancelotti che fa i conti con un’altra prestazione piuttosto opaca in cui ha brillato soltanto Kylian Mbappè.

Ancelotti sommerso dalle critiche

La sconfitta del Real Madrid potrebbe essere anche fatale in ottica vittoria della Liga. Tra qualche ora il Barcellona scende in campo contro il Betis e potrebbe aumentare il suo vantaggio a 6 punti quando 8 giornate alla fine del campionato. Nel mirino delle critica finisce ovviamente Carlo Ancelotti, ancora una volta la sua squadra è vittima di una partenza decisamente diesel. E’ vero che sono i Blancos ad avere la prima occasione del match, ma ancora una volta nel primo tempo il Real è apparso molto lento, quasi facesse fatica a trovare il giusto ritmo e ha subito ancora un gol da calcio piazzato.

Il rigore dubbio

Nel primo tempo il Real Madrid ha subito avuto l’occasione di trovare il gol del vantaggio, la fuga solitaria di Mbappè si conclude con un contatto con Tarrega. A velocità normale sembrano non esserci dubbi sulla concessione della massima punizione ma il direttore di gara viene richiamato al Var, la sensazione è che sia stato il francese a cercare per primo il contatto. Ma anche dopo averlo rivisto il direttore di gara decide di confermare la decisione. Polemiche che però vengono cancellate dall’errore dal dischetto di Vinicius.

Vinicius da record ma i rigori sono un problema

Ancora un gol per Vinicius che già nel primo tempo avrebbe l’occasione per trovare la rete del vantaggio. Il brasiliano però dopo il tiro dagli undici metri sbagliato nel derby di Champions League contro l’Atletico, sbaglia ancora una volta e quello dal dischetto sembra essere diventato il suo tallone d’achille. Ma Vini si riscatta nel secondo tempo quando trova la rete del pareggio per la sua squadra ed è un gol che vale anche la storia. Le reti in maglia Blancos sono 104, un numero che gli permette di diventare il brasiliano più prolifico nella storia del Real e di scavalcare anche il suo mentore Ronaldo.

Inoltre tanti hanno fatto notare che in questo momento Kylian Mbappè è in lotta per il titolo di capocannoniere della Liga (il Pichichi) e poteva essere lui a battere la massima punizione ma ancora una volta la battuta è andata al brasiliano con l’assenso di Ancelotti.

