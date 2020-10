Real Madrid, scoppia il caso Benzema

Non è ancora arrivata la prima vittoria in Champions League per il Real Madrid, frenato sul 2-2 dal Borussia Moenchengladbach che ha rischiato seriamente di portare a casa l’intera posta dopo essere andato addirittura sul 2-0.

Solo i gol di Benzema e Casemiro nei minuti finali hanno permesso ai madrileni di evitare la seconda sconfitta in altrettante partite e di arrivare al doppio confronto con l’Inter con zero punti nel girone.

All’intervallo, sul punteggio di 1-0 in favore dei tedeschi, prima del rientro in campo c’è stato un confronto tra Benzema e Mendy che hanno confabulato tra di loro: la scena è stata ripresa da ‘RMC Sport’ che ha anche carpito qualche parola proferita dall’attaccante francese. “Fratello, non passargli la palla! Lo giuro su mia madre, sta giocando contro di noi”, avrebbe detto il francese.

Il soggetto in questione sarebbe Vinicius Junior, uno dei peggiori e sostituito da Zidane nella ripresa per far spazio a Eden Hazard. Episodio controverso che rischia di minare l’unione dello spogliatoio del Real Madrid.

OMNISPORT | 28-10-2020 12:23