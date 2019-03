Real Madrid, se ne vanno tutti: ecco chi arriva in Serie A

La prima settimana del mese di marzo 2019 sarà ricordata a lungo nella gloriosa storia del Real Madrid. Perdere tre obiettivi in sette giorni non capita a molti, eppure questa è l’esperienza da incubo vissuta dai Blancos, che hanno visto sfumare uno dopo l’altro la Coppa del Re, la possibilità di lottare per la vittoria della Liga e di difendere il titolo in Champions League. Delusioni in chiaro ordine crescente e arrivate tutte al termine di disfatte casalinghe. Nelle due partite contro il Barcellona e quella con l’Ajax, un gol fatto e otto subiti.

Un vero e proprio incubo, che si inserisce comunque all’interno di una stagione nata male fin dall’indomani del terzo trionfo di fila in Champions, con le dimissioni di Zinedine Zidane prima e l’addio di Cristiano Ronaldo dopo. Il resto lo ha fatto Florentino Perez, quasi arrendendosi a una stagione di transizione rinviando il rafforzamento della squadra. Lo stesso Florentino che è adesso nel mirino dei tifosi, che ne invocano le dimissioni e chiedono il ritorno in panchina di José Mourinho. Ora c’è da concludere dignitosamente un’annata senza più obiettivi, poi partirà un mercato ricchissimo, preceduto dalla scelta dell’allenatore (restano in lizza anche le candidature di Allegri, Low e Pochettino), ma che vivrà anche di numerose cessioni. Il tracollo contro l’Ajax ha infatti segnato la fine di un ciclo e gli addii illustri saranno tanti.

Sicuri quelli di Bale e Marcelo, molto probabile quello di Isco, ma tutt’altro che certo è anche il futuro di Luka Modric, teorico pilastro della rinascita, ma tentato di seguire le orme di Ronaldo, come pure di Asencio, giovane di talento dal quale Perez vorrebbe ripartire. La Serie A potrebbe essere l’approdo giusto per alcuni di questi talenti, su tutti Marcelo, Isco e Modric: i primi due sono nell’orbita della Juventus, in particolare il primo in virtù anche della storica amicizia con Ronaldo, mentre il regista croato può tornare di moda l’interessamento dell’Inter, a patto però che i nerazzurri si qualifichino per la prossima Champions League



SPORTAL.IT | 06-03-2019 10:25