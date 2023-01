07-01-2023 17:39

Per la prima volta nei suoi 121 anni di storia il Real Madrid ha schierato una formazione senza spagnoli in campo. Contro il Villarreal in Liga l’italiano Carlo Ancelotti non ha inserito giocatori iberici nell’undici titolare, affidandosi solo a stranieri.

In porta c’è il belga Courtois, quindi tre francesi (Tchouaméni, Mendy e Benzema), due brasiliani, Vinicius e Militao, due tedeschi, Kroos e Rudiger, un croato, Modric, un austriaco, Alaba e un uruguaiano, Valverde.