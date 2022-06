Real Madrid, si sonda Bellingham del Dortmund

28-06-2022 21:46

Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro potrebbero costituire un centrocampo apparentemente eterno, ma il Real Madrid necessita di prepararsi al fatto che questi tre mostri sacri non giocheranno all’infinito.

Dopo gli acquisti di Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni nelle ultime due finestre di calciomercato, i Blancos cercheranno anche un terzo elemento dopo l’acquisto del mediano del Monaco per 100 milioni.

Secondo le indiscrezioni, il candidato principale per il centrocampo di Florentino Perez dovrebbe essere Jude Bellingham del Borussia Dortmund. E stando a quando dice Diario AS, il Real Madrid c ercherà di ingaggiare Bellingham in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato, Bellingham non ha una clusola rescissoria, cosa che rende meno difficile il lavoro degli uomini mercato madrileni, che stanno per andare all’attacco dell’ennesimo gioiello giallonero.

Tuttavoa il Real Madrid non sembra essere l’unico pretendente: anche il Chelsea e il Liverpool sono interessati al ragazzo, e dunque rischia di scatenarsi una vera asta internazionale.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE