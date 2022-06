Real Madrid, Vinicius conferma: "Rimango al Bernabeu"

21-06-2022 12:29

Vinicius Junior ha confermato la sua intenzione di rimanere al Real Madrid, dichiarando: “Continuerò con la squadra più grande del mondo”.

L’ala ha inizialmente faticato a lasciare il segno dopo il suo arrivo dal Flamengo nel 2018 per una somma di 46 milioni di euro.

Tuttavia, Vinicius ha vissuto una stagione di svolta nel 2021-22, segnando 22 gol in 52 partite in tutte le competizioni, sette in più rispetto alle 118 partite coi Blancos nelle tre campagne precedenti (15).

L’internazionale brasiliano ha anche registrato il maggior numero di reti di giocatori della Liga nati nel 2000 o dopo in tutte le competizioni (38 – 22 gol e 16 assist).

Vinicius ha segnato il gol della vittoria nella finale di Champions League contro il Liverpool, ma si è parlato di un possibile trasferimento al Paris Saint-Germain. Ha però placato i timori madrileni annunciando il suo desiderio di rimanere nella capitale spagnola, con la previsione di firmare un nuovo contratto fino al giugno 2027.

“Continuerò nella squadra più grande del mondo”, ha detto il fuoriclasse madrileno a“Bem, Amigos!” di SporTV.

“È la squadra più unita da quando sono arrivato. I festeggiamenti sono stati diversi quest’anno. Abbiamo sentito tutti qualcosa di speciale. I giovani sono arrivati con Rodrygo, [Eder] Militao, [Eduardo] Camavinga e me. Tutti si piacciono e questo è importante. È l’atmosfera migliore del mondo. Tutti vogliono esserci. I più esperti ci danno tranquillità e libertà di fare ciò che vogliamo”.

Vinicius cercherà di fare coppia con Neymar per portare il Brasile alla gloria nella Coppa del Mondo in Qatar a partire da novembre.

Il 21enne sembra giocare in modo simile alla stella del PSG, con Vinicius che ha effettuato 234 dribbling nella Liga 2021-22 – il maggior numero di dribbling di un giocatore madrileno in una singola stagione dal 2005-06.

Tuttavia, Vinicius vede ancora Neymar come il miglior giocatore del Brasile, mentre impara a gestire la pressione di giocare per la Selecao.

“È il nostro miglior giocatore. Gli avversari si concentrano sempre di più su di lui e ci chiede di correre nello spazio perché ha una grande qualità per trovarci”, ha aggiunto. “Fa tutto per me, è un grande amico. La pressione è maggiore per lui che è più grande. Lui la chiama responsabilità. E la toglie anche a noi, a quelli che stanno arrivando. Giocare per la Nazionale è una grande pressione, ma ci stiamo abituando”.

