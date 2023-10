Verona-Napoli, il web ritrova i campioni ma il gesto di Kvara scatena la bufera

Gli azzurri tornano a sorridere dopo tanti veleni: Garcia non sbaglia mosse e la squadra è trasformata: esplode la gioia sul web ma c'è una polemica

21-10-2023 17:13

Sono durati poco i mugugni dei tifosi del Napoli: una decina di minuti o poco più. Il tempo di criticare le scelte di Garcia, la decisione di far giocare Raspadori al posto di Simeone, di soffrire per le prime scariche aggressive del Verona e di vedere la squadra ancora balbettare in avvio poi è partito lo show. Kvara ritrovato con una super doppietta, Raspa (d’oro) delizioso, Politano imprescindibile, Mario Rui prezioso e Cajuste forse la sorpresa più bella. E il web d’incanto si riaccende.

Napoli, i tifosi ritrovano la calma dopo la tempesta

Certo, chi non si accontenta mai c’è perché qualche critica a Garcia arriva lo stesso ma il successo esterno che mette parzialmente una toppa al crollo al Maradona con la Fiorentina, la prova complessiva da squadra e insieme le individualità che si sono riaccese inducono all’ottimismo anche in vista della Champions di martedì. I tifosi tornano fiduciosi: “Un grande grande grande NAPOLI. Un 2-0 iniziale che va addirittura stretto viste le asfaltate di Raspadori Kvara Politano e un ottimo Cajuste. Uguale a quello che ci aveva abituati lo scorso anno. Pressing tecnica e fraseggi con testa. Chapeau Napoli mio!”

E ancora: “Riassunto del 1 tempo: Miglior partita di Cajuste da quando è arrivato. Lobotka metronomo del centrocampo. Politano decisivo. Kvara cecchino. Rasparori assist d’oro. Avanti così e ora torniamo fiduciosi.”

L’equivoco del gesto di esultanza di Kvara al gol genera caos

Dall’arciere Calaiò all’arciere georgiano, dopo il gol è pronto il neo-sposo Kvara a cercare le telecamere e prendersi l’inquadratura adatta per fare il suo gesto di esultanza mimando la freccia scagliata dall’arco ma allo stadio Bentegodi e sui social viene travisato il tutto e partono i fischi. I tifosi napoletani spiegano ai veronesi che non c’è nulla contro di loro: “45’ di fila a urlare “terroni” e si risentono perché Kvara gli fa l’arciere (in faccia alla telecamera, tra l’altro). I razzisti sono così: buffoni, ignoranti, la mortificazione del genere umano. La civile Verona è mortificata da troppo da quei soggetti.” E ancora: “Credono che l’esultanza di Kvara sia contro di loro? Ahahahahhaha Ma chi vi pensa???”

C’è chi ironizza tentando di placare gli animi: “È partito il Frecciarossa dal binario 77, caro Kvara non ti curar di loro e soprattutto di Faraoni. Calmatevi tutti!”. C’è chi aggiunge: “Ma è mai possibile che i giocatori del Verona non abbiano capito che il gesto fatto da Kvara al gol non abbia nulla a che vedere con loro e con la tifoseria veronese?”. E infine: “Questi veronesi non si smentiscono mai!!! Guai se mi fanno male Kvara che rappresenta il fair play fatto persona!”

I tifosi napoletani non dimenticano sfoghi di ADL

Nelle precedenti settimane sono state diffuse quotidianamente le foto di ADL e il suo staff a bordocampo durante gli allenamenti a Castelvolturno, per i tifosi del Napoli è un chiaro segno per tentare di mettere pressione a Garcia e alla sua squadra. C’è chi scrive: “Il nostro presidente ha voluto verificare con i suoi occhi la situazione e il lavoro di Garcia, guarda caso non appena ha messo pressione è già arrivata una vittoria.”

E chi ironizza dice: “Il nostro nuovo allenatore si chiama ADL, adesso sceglie lui la formazione e fa anche il discorso a fine primo tempo negli spogliatoi… Mitico Aurè!!!” E ancora: “Rivitalizzato Cajuste e fatto diventare Politano il nuovo Bale, don Aurelio in versione the new coach”. E infine c’è chi scrive: “Con un discorso motivazionale e la sola sua presenza durante gli allenamenti ha plasmato la sua creatura svedese e reso politano più forte di rodrygo IL MENTAL COACH è ADL!!!”. E le polemiche per le esternazioni del presidente sembrano già dimenticate.