Rebecca Cheptegei maratoneta ugandese bruciata viva con la benzina dal fidanzato: lotta per la vita. Era a Parigi 2024

La maratoneta ugandese, che vive in Kenya, vittima di una vile aggressione da parte del compagno. Dalle prime informazione versa in gravi condizioni e ha riportato ustioni sul 75% del corpo

Rebecca Cheptegei, atleta ugandese 33enne che vive in Kenya, lottava fino a un mese fa per conquistarsi un posto di rilievo nella storia olimpica, a Parigi 2024.

Oggi si trova ricoverata, in gravissime condizioni, dopo essere stata bruciata viva dal fidanzato al termine di una lite. Un litigio che sarebbe degenerato in un tentato omicidio. La maratoneta è ora ricoverata in condizioni gravissime e con ustioni sul 75% del corpo.

L’aggressione a culmine di una lite furibonda

Secondo quanto riferito dal sito Africanews, Rebecca Cheptegei, maratoneta di origine ugandese arrivata al 44° posto alle recenti Olimpiadi, è stata aggredita nella sua casa nella contea occidentale di Trans Nzoia al culmine di una discussione che ha sconfinato nella violenza con il suo compagno.

Secondo quel che riporta il sito e che anche la BBC avrebbe riferito sulla vicenda violenta e sconvolgente, Cheptegei dopo la vile aggressione sarebbe stata salvata dai vicini che l’hanno soccorsa nella sua casa nella cittadina di Endebess.

Rebecca aveva partecipato alle recenti Olimpiadi di Parigi, come scritto, per prendere parte alla maratona concludendo la sua prestazione in 44esima posizione.

Come sta Rebecca Cheptegei

Anche il presunto aggressore ha riportato gravi ustioni, ha detto ai giornalisti il ​​capo della polizia locale, Jeremiah ole Kosiom. Entrambi sono ricoverati presso il Moi Referral Hospital di Eldoret, la città principale della regione.

“La coppia è stata sentita litigare. Durante la lite, il fidanzato è stato visto versare un liquido sulla donna prima di darle fuoco”, ha detto il signor Kosiom.

L’abitazione dove si è consumato questo dramma, sarebbe stata edificata dalla campionessa ugandese proprio in quell’area vicina a numerosi centri di allenamento sportivo in Kenya. Da qui la scelta di comprare quell’area e di costruire su di essa la residenza abituale della maratoneta, affermazione che sarebbe stata confermata e confidata ai media dai genitori della vittima. Un terreno che avrebbe costituito ragione di conflitto, tra i due, all’origine del contrasto tra Rebecca e il compagno.

Le dichiarazioni della polizia

Il comandante della polizia della contea di Trans Nzoia, Jeremiah ole Kosiom, ha dichiarato lunedì che il fidanzato di Cheptegei, Dickson Ndiema, aveva acquistato una tanica di benzina e a seguito del litigio durante un momento in cui l’atleta è stata sopraffatta, gliela ha rovesciata addosso e le ha dato fuoco domenica scorsa.

Anche Ndiema ha riportato ustioni e i due stanno ricevendo cure specialistiche presso il Moi Teaching and Referral Hospital nella città di Eldoret.

Da un rapporto depositato dal capo del distretto locale si evince che la coppia è stata udita litigare per il terreno su cui era stata costruita la casa prima che scoppiasse l’incendio.

Strage continua: i precedenti allarmanti

Nel 2023, il corridore olimpico e siepista ugandese Benjamin Kiplagat è stato trovato morto con ferite da taglio. L’anno precedente, l’atleta keniota del Bahrein Damaris Muthee è stata trovata morta vittima stando al rapporto post-mortem dei medici legali che riteneva la causa della morte per strangolamento.

Ora si attende di conoscere se Rebecca riuscirà a superare questo orrore, fisico e psicologico, dopo aver riportato ustioni sul 75% del corpo.