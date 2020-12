I Milwaukee Bucks hanno travolto nella notte i Miami Heat per 144-97 in una gara valida per il campionato di NBA. I Bucks hanno strapazzato i vice campioni grazie a 29 triple, record assoluto della Lega, su 51 tentativi complessivi.

Top scorer per Milwaukee Middleton con 25 punti, non bastano per gli Heat i 23 punti di Herro. Nelle altre partite, vittorie di Golden State, Sacramento, New York Knicks, Chicago Bulls e Orlando Magic.

OMNISPORT | 30-12-2020 09:06