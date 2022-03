Recupero Bologna-Inter incerto, ironia sul web: Giocatela il 5 maggio

10-03-2022 09:20

Non è solo l’allenatore del Milan Pioli, che ha sollevato pubblicamente il problema lamentandosi apertamente in conferenza stampa, ma è tutta l’Italia non interista che si sta ponendo la domanda: quando si recupererà Bologna-Inter – la partita che la Asl bolognese vietò il 6 gennaio scorso per il focolaio covid tra i rossoblù – e ci sarà una classifica di serie A non virtuale ma reale? Neanche l’eliminazione dalla Champions dei nerazzurri, che avrebbe potuto aprire altre finestre utili, accelererà il percorso tortuoso del recupero della gara.

Bologna-Inter si recupererà tra fine aprile e inizio maggio

La partita per ora resta ancora senza data, il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni non è ancora stato depositato. L’Inter ha tempo fino al 24 marzo e solo dopo si potrà mettere in calendario un’ipotesi che sarà presumibilmente o il 27 aprile o il 4 maggio..

L’ironia dei tifosi anti-Inter: Giocatela il 5 maggio

Sul web scattano reazioni ironiche sulla questione del recupero Bologna-Inter: “Agosto potrebbe andare bene?”, oppure: “Il 5 Maggio sarebbe perfetto” e ancora: “Che schifo. Speriamo giochino il 5 maggio” e poi: “sarà recuperata secondo desiderata dell’Inter. Ci si domanda cosa ci sia di onesto e regolare nel campionato italiano”.

Per i più maliziosi si aspetta la salvezza del Bologna

Fioccano i commenti: “Se il ricorso non c’è perché non si applica il regolamento e si recupera alla prima data utile?” oppure: “Stanno chiaramente cercando di presentare il ricorso il più tardi possibile, in modo che la decisione arrivi il più tardi possibile e che la partita venga giocata il più tardi possibile, ossia col Bologna già salvo. Comprensibile” e ancora: “È un club che sguazza tra deroghe, pagamenti posticipati, ricorsi rivalutazioni libreria, ma non si vergognano mai?” Cresce l’indignazione: “Questa cosa è realmente assurda e grave per un campionato. FIGC vi dovete muovere”

Franco Ordine parla di Inter che vuol guadagnare tempo

C’è anche il commento di Franco Ordine. La firma de il Giornale scrive su Milannews: “chi dice “l’Inter vuole giocare la partita e vincere sul campo” sostiene una grave menzogna perché se così fosse stato davvero, allora avrebbe dovuto attendere il pronunciamento del giudice sportivo (1° grado) e poi rinunciare ai ricorsi successivi accogliendo la data del recupero (sarebbe stata il 23 febbraio) fissata dagli uffici della Lega. E invece ha voluto guadagnare tempo”

