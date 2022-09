Red Bull, il conto alla rovescia di Marko: "Vogliamo festeggiare a Suzuka"

13-09-2022 11:05

Il trionfo di Max Verstappen a Monza, l’undicesimo della stagione su 16 GP e il quinto consecutivo, ha fatto scattare in casa Red Bull il conto alla rovescia verso la festa per il secondo titolo iridato consecutivo del pilota olandese.

Il testa a testa del 2021 con Lewis Hamilton è lontanissimo, quest’anno la lotta con il competitor di turno, la Ferrari, è durata solo per metà stagione e anzi i 116 punti di vantaggio di Super Max su Leclerc a 6 GP dalla fine del Mondiale rappresentano il vantaggio più ampio nella storia a questo punto della stagione.

A Milton Keynes così è stata messa da parte qualunque scaramanzia al punto che il grande capo della scuderia, Helmut Marko, ha già iniziato a fare i conti per quando il titolo di Verstappen potrebbe diventare aritmetico.

Forse già dal 2 ottobre a Singapore, quando l’olandese sarà chiamato a fare almeno nove punti in più di Leclerc per tagliare il traguardo con ampio anticipo.

Marko, però, preferirebbe fare festa nel GP successivo in Giappone, per motivi di opportunità…: “A livello ambientale, Singapore non sarebbe male per un bel party – ha scherzato il numero 1 Red Bull dopo il GP di Monza – Ma considerando la nostra collaborazione con Honda Suzuka sarebbe ancora meglio, anche perché sarebbe appena una settimana più tardi…”.