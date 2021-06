Red Bull, il rinnovo di Perez può aspettare

Vittorioso a Baku nell’ultimo weekend di Formula Uno, Sergio Perez ha mostrato a tutti di che pasta sia fatto ripagando come meglio non poteva il gran lavoro fatto dagli uomini Red Bull in tutto il fine settimana.

Grazie al secondo successo ottenuto negli ultimi otto gran premi disputati a cavallo tra il 2020 e il 2021, come testimoniato dalle parole rilasciate dal team principal Christian Horner, il messicano ha visto aumentare stima e considerazione nei suoi confronti.

“Ha superato le nostre aspettative, finalmente abbiamo due piloti che possono salire sul podio e questo ci dà una marcia in più. Volevamo due piloti capaci di conquistare regolarmente tanti punti. Il suo duro lavoro con la squadra delle ultime settimane è stato ripagato” ha affermato il dirigente austriaco che però, sul tema del suo rinnovo, ha voluto prendere tempo.

“Abbiamo ancora molto tempo per rispondere a questa domanda. Sergio sta facendo un ottimo lavoro e dovrebbe proseguire su questa strada“ le parole di Horner.

OMNISPORT | 08-06-2021 18:49