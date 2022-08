Red Bull: la grande voglia di Max Verstappen

24-08-2022 13:15

Non vede l’ora di scendere in pista. Il leader della classifica piloti e alfiere della Red bull vive uno stato di esaltazione, appena sente aprlare di Spa.

Tra tutti i circuiti in calendario, se c’è una gara di quelle ancora in programma che Max Verstappen vuole assolutamente vincere, quella è sicuramente il Gran Premio del Beglio a Spa-Francorchamps. La scorsa stagione la corsa belga regalò un finale sui generis, visto e considerato che non si è andati oltre a qualche giro dietro alla Safety Car con l’assegnazione della metà dei punti.

Oggi, arrivati al giro di boa del campionato delmondo, il pilota della Red Bull guida la classifica con 80 punti di vantaggio su Charles Leclerc. Ilmonegasco tra l’altro, molto probabilmente dovrà scontare anche una penalità sulla griglia di partenza, per effetto dell’aggiornamento della parte ibrida attesa sulla power unit delle Ferrari.

Il tracciato di Spa grazie alle operazioni dell’italiana Dromo di Jarno Zaffelli per riparare i danni causati dalle inondazioni dello scorso autunno, risulta essere piuttosto veloce: ad esempio, le vetture GT sono state 1.7″ più veloci rispetto ai tempi delle edizioni precedenti.

La velocità, però, potrebbe essere obbligatoriamente ridotta a causa della pioggia pronta a caratterizzare nuovamente il Gran Premio del Belgio del 2022.

Un mix perfetto per Max Verstappen: “Non vedo l’ora di tornare sul sedile della mia vettura dopo una bella pausa, mi sento pronto a gareggiare di nuovo. Ho sicuramente voglia di tornare a correre. Sarà un triplo appuntamento impegnativo, ma sarà facile gestirlo visto che ci siamo riposati tutti. Le migliorie apportate al tracciato lo hanno reso un po’ più vecchia scuola con le vie di fuga in ghiaia e credo che sia una buona idea. È la mia pista preferita, quindi non vedo l’ora di correrci questo fine settimana. Sembra che possa piovere, il che renderà le cose più difficili, ma io e il mio team amiamo le sfide”.