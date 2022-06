Red Bull, licenziato driver per commenti razzisti

28-06-2022 20:34

La Red Bull ha rescisso il contratto del suo collaudatore e pilota di riserva Vips dopo che questi avrebbe usato un linguaggio razzista durante una diretta streaming mentrwe giocava online.

L’estone, che corre in Formula 2 per Hitech Grand Prix, è stato sospeso la scorsa settimana in seguito a un incidente trasmesso in diretta su Twitch. Nella giornata di oggi la Red Bull ha annunciato il licenziamento del 21enne.

Una dichiarazione della scuderia di Formula 1 recitava: “A seguito dell’indagine su un incidente online che ha coinvolto Juri Vips, Oracle Red Bull Racing ha rescisso il contratto di Juri come pilota di prova e di riserva”. Il team non tollera alcuna forma di razzismo”.

Vips era davverp molto stimato tra i giovani piloti ed era considerato uno dei principali contendenti per un posto con AlphaTauri, ma era stato scavalcato da Yuki Tsunoda dopo una stagione 2020 che era stata interrotta dal coronavirus.

Ha guidato per la Red Bull nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna del mese scorso e probabilmente avrebbe avuto altre opportunità in questa stagione grazie ai regolamenti della F1 che promuovono l’uso di giovani piloti.

Il licenziamento di Vips segue la condanna della Formula Uno e della Red Bull nei confronti dell’ex pilota Nelson Piquet, che lo scorso anno avrebbe pronunciato un insulto razziale nei confronti di Lewis Hamilton.