Red Bull: Marko elogia l'operato di Perez

06-07-2022 12:33

Quanto conta una seconda guida affidabile, seria e allo stesso competitiva? Una delle caratteristiche importanti di una scuderia vincente è senza dubbio l’amalgama che si riesce ad instaurare tra i due piloti. Questa diventa poi una voce fondamentale per avere una squadra unita capace di portare a casa punti e vittorie.

Max Verstappen e Sergio Perez sono ormai infatti un’ottima coppia, oramai affiatata, che con i risultati ottenuti finora hanno fatto le fortune della scuderia della Red Bull. Proprio Helmut Marko ha confidato come il campione del mondo in carica e il messicano abbiano trovato il giusto equilibrio senza sovrapposizioni.

“Max può guidare veloce qualsiasi macchina – ha dichiarato Marko, intervistato dal Red Bulletin – Ecco perché avere Sergio Pérez come compagno di squadra è perfetto. Checo da parte sua, non cerca di combattere ma fa di tutto e questo può portare alla vittoria come ha fatto a Baku la scorsa stagione. I due si vede molto bene che lavorano in perfetta sintonia.”