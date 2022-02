Red Bull, Marko: “La presentazione non mostrerà dettagli dell’auto”

04-02-2022 11:45

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale della Red Bull per la stagione 2022.

La scuderia austriaca infatti svelerà la propria monoposto mercoledi 9 Febbraio e sarà la prima a farlo in tutto il circus della F1. E’ da capire come il cambio regolamentare abbia influito sulle linee della vettura anche se il talent scout di Milton Keynes, Helmut Marko ha voluto sottolineare come non verranno mostrati particolari importanti durante il launch day. Anzi, la monoposto proseguirà la fase dello sviluppo anche nelle prossime settimane, fino alla gara inaugurale del Mondiale 2022 che si terrà a Sakhir.

“La presentazione, importante per i fan e gli sponsor, non mostrerà alcun dettaglio speciale dell’auto – ha dichiarato Marko, intervistato da Sport1 – Il design della vettura? Da quel momento in poi sarà ulteriormente sviluppato e riceverà un altro aggiornamento per la prima gara della stagione il 20 marzo in Bahrain”.

Marko, completando la propria disamina e facendo un raffronto tra vecchio e nuovo regolamento, ha detto: “Le regole sono rimaste le stesse l’anno scorso, quindi abbiamo deciso di avere la macchina pronta molto presto per il 2021. All’epoca questa decisione si è rivelata quella giusta. Ma ora è esattamente il contrario. Con le nuove regole, tutti vogliono finire il più tardi possibile, anche per non mostrare tutto agli altri troppo presto”.

OMNISPORT