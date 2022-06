Red Bull, Marko: "Sale la febbre per il weekend di Zeltweg"

29-06-2022 11:26

C’è grande attesa tra i tifosi e gli appassionati di Formula Uno per il prossimo Gran premio che si dispuetrà in Austria e più precisamente a Zeltweg.

A circa dieci giorni dall’inizio delle prime prove libere, il Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria, 11° prova del mondiale 2022 di Formula 1 fa già registrare il tutto esaurito. Grande soddisfazione da parte di Helmut Marko per la grande attenzione che si sta generando attorno al round mondiale a Zeltweg. Il manager austriaco ha sottolineato come la scelta di adottare il format “Sprint Race”, con la mini-gara da 100 chilometri al sabato, stia spingendo gli appassionati ad acquistare tutti i biglietti messi a disposizione dal colosso austriaco.

“La notizia è che i biglietti per la domenica sono andati a ruba già diverse settimane fa”, ha affermato il consulente austriaco della Red Bull. “E’ rimasto qualcosa per sabato, ma davvero poca roba considerando che ci sarà anche la gara Sprint e quindi l’evento sarà notevolmente aggiornato. Personalmente penso che tra due settimane ci sarà grande spettacolo a Zeltweg”.