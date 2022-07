Red Bull, Marko sgrida Perez: "Non doveva attaccare lì"

12-07-2022 19:39

Il GP d’Austria per la Red Bull nel circuito di casa si è chiuso con il secondo posto di Max Verstappen e il ritiro di Sergio Perez. Il messicano è stato protagonista di un incidente al primo giro con la Mercedes di George Russell. Colpa dello stesso Checo, secondo Helmut Marko: “Prima della partenza avevamo detto di non fare attacchi all’esterno in quella curva”, ha spiegato il consulente Red Bull a Sky Sport Germany.

“Non è possibile riuscirci. Non era una manovra da fare – ha precisato -. Come abbiamo già visto in passato lì non funziona”. Marko ha poi paragonato il contatto fra la Red Bull e la Mercedes a quello del 2020 sempre alla stessa curva: “È stata quasi un’imitazione perfetta dell’incidente fra Hamilton e Albon. È un peccato non aver avuto più spazio”.