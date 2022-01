Reggina, in panchina arriva Stellone

24-01-2022 16:11

Secondo avvicendamento stagionale sulla panchina della Reggina.

All’indomani dell’esonero di Domenico Toscano, la società del presidente Gallo ha deciso di affidarsi a Roberto Stellone.

Toscano era stato scelto per prendere il posto di Alfredo Aglietti solo lo scorso 14 dicembre, un anno dopo l’esonero subito a metà della stagione successiva a quella del ritorno in Serie B, con in panchina lo stesso ex calciatore amaranto.

Fatale, però, il ruolino di un punto in tre partite e le sconfitte contro Brescia e Monza, oltre a qualche divergenza con la società sullo svolgimento del mercato.

Per Stellone, che torna ad allenare in Serie B un anno e mezzo dopo la breve avventura ad Ascoli, si tratta di un ritorno alla Reggina dove aveva militato da giocatore, in Serie A nella stagione 2003-2004.

Questo il comunicato della società:

Reggina 1914 comunica di aver affidato la guida della prima squadra al tecnico Roberto Stellone, il quale si avvarrà del supporto del preparatore atletico, Giuseppe Puleo, e del collaboratore tecnico, Andrea Gennari.

“Nato a Roma il 22 luglio del 1977, mister Stellone nella propria carriera da calciatore professionista ha ricoperto il ruolo di attaccante, totalizzando 97 reti in 382 presenze ed indossando anche la maglia amaranto (serie A, stagione 2003/2004).

Il percorso da allenatore, iniziato nel 2011, lo ha già visto sulle panchine di Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli ed Arezzo. Nell’esperienza di Frosinone, il tecnico capitolino ha vinto uno scudetto di categoria con la Berretti, per poi portare la prima squadra giallazzurra dalla Lega Pro alla serie A.

Al nuovo mister, un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”.

