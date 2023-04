Reggina, Inzaghi è sicuro: "Ci ridaranno i tre punti"

Il tecnico del club calabrese è convinto che verrà tolta la penalizzazione, subita da pochi giorni in classifica.

20-04-2023 22:02

La classifica di Serie B è cambiata di recente per la penalizzazione di tre punti subita dalla Reggina, che è scesa dal quinto all’ottavo posto, scivolando così da 49 a 46 punti. Adesso per il club calabrese ci sarà la sfida contro il Brescia, primo anticipo del 34° turno del campionato cadetto.

Il tecnico Filippo Inzaghi ha detto questo a riguardo in conferenza stampa: “In settimana è arrivato il -3, ma i punti sono 49 per noi. La società ci ha rassicurato, ma anche io ho letto le carte. Siamo nel giusto e sono sicuro che ce li ridaranno e in questo modo avremo una posizione ancora migliore in classifica“.