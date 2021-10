Reggina, Loiacono: "Questa è casa mia"

19-10-2021 12:20

Con i tre preziosissimi punti raccolti a Vicenza, la Reggina sale verso la parte nobile della classifica.

Intervenuto a ‘Passione Amaranto’ trasmissione in onda su RegginaTv, Giuseppe Loiacono, leader della Reggina di Alfredo Aglietti, ha analizzato proprio la trasferta vittoriosa dell’ultimo turno di campionato.

“Gli elogi del mister dopo Vicenza? Fanno piacere – ha detto – mi rendono orgoglioso e felice. Danno conferma di quello che si fa in allenamento. Sono uno che non molla mai e il nostro mestiere ci impone di farci trovare pronti. Il nostro è un gruppo molto coeso. Ci vogliamo bene tra di noi e ci teniamo a far bene, a prescindere da chi gioca o no. La Reggina la sento un po’ mia. È un percorso iniziato tre anni fa, voglio trasmetterlo in campo ed ai compagni…”.

Intanto gli amaranto sono tornati a lavorare in vista del prossimo impegno di domenica quando al Granillo si presenterà una big in crisi del campionato cadetto ovvero il Parma di Maresca.

