Reggina, Menez: “Sono in fase di recupero e ho sempre la stessa passione”

Ancora in fase di recupero dopo l’infortunio al tallone che lo ha limitato in questo avvio di stagione, Jeremy Menez attende con ansia il via libera dei medici per tornare in campo.

L’attaccante francese infatti è ancora animato da una forte passione per il calcio, una passione che l’ex PSG si augura possa portarlo a disputare diverse altre stagioni di livello.

Ora però la sua unica preoccupazione è recuperare il prima possibile per fare la differenza con la Reggina, compagine in cui milita dallo scorso anno.

“La mia prima stagione è stata un po’ difficile, ma ora sta andando meglio, mi trovo bene con il mister e con i compagni” ha dichiarato Menez al sito del Monaco a proposito della sua attuale esperienza in Italia.

“Al momento ho un problema al tallone e non sto giocando da un paio di settimane, ma sono in fase di recupero. Ho sempre la stessa passione e la stessa voglia di giocare a calcio, ho 34 anni e ho ancora molti anni davanti per giocare a calcio, almeno spero”.

OMNISPORT | 04-10-2021 18:58