Reggina, Taibi: "Baroni ha fatto un capolavoro"

Con due vittorie e due pareggi, nelle ultime quattro giornate di campionato e otto punti su dodici disponibili, il ruolino di marcia della Reggina è sicuramente tra i migliori del campionato cadetto. Un momento di forma piuttosto buono che ha allontanato praticamente del tutto i calabresi dalla zona calda della classifica, tanto che forse, gli uomini di Baroni, guardano quasi di più alla zona playoff che a quella playout.

La posizione in classifica è quindi molto salda e come ovvio, iniziano i discorsi per quanto riguarda la progettazione del prossimo anno. Attraverso i canali ufficiali della Reggina il ds del club amaranto Massimo Taibi ha infatti parlato delle trattative per i rinnovi di contratto del tecnico Marco Baroni e del portiere Nicolas, due dei principali artefici della risalita del club calabrese nella seconda parte di stagione.

“Ci sono le idee chiare, anche se stiamo aspettando l’evolversi di questo campionato per non distrarci. Domani (oggi per chi legge, ndr) ho appuntamento col procuratore di Nicolas, ma sono fiducioso, anche perché lui ha fatto capire di voler restare. Baroni ha fatto un capolavoro, appena saremo tranquilli avrò un incontro con la società e poi ci siederemo insieme”.

OMNISPORT | 13-04-2021 13:41