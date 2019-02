Reina: “I miei stadi del cuore”. Ma è polemica coi tifosi

I tre stadi migliori. E anche i tre stadi da conoscere e da visitare assolutamente. Doveva essere un giochetto social, un tormentone che va per la maggiore in Spagna e che ha coinvolto anche parecchi calciatori della nazionale, di oggi e di ieri. Con Pepe Reina, però, il giochetto non ha funzionato. Il portierone spagnolo, angelo custode di Donnarumma al Milan, è stato capace di scontentare in un colpo solo i tifosi rossoneri e quelli del Napoli, con cui pure ha ancora grande feeling. Il motivo? Le sue preferenze.

Il Tweet – Cos’ha scritto Reina nel passare la parola ai tre amici Villa, Riera e Koke? Semplice: che i tre stadi migliori, per lui, sono il Camp Nou, Anfield e il Maracanà. E che i tre stadi da conoscere nella vita sono La Bombonera, tana del Boca, il Parco dei Principi di Parigi e l’AT&T Stadium di Dallas. Se non sorprende la scelta di Anfield, visto che Reina ha difeso per molti anni la porta del Liverpool, e dello stesso Camp Nou, lo stadio dove l’estremo spagnolo è cresciuto e dove ha sempre sognato di giocare un giorno, stupisce un po’ che Reina non abbia incluso, almeno tra gli stadi “da conoscere”, sia San Siro che il San Paolo. Non perché siano particolarmente belli dal punto di vista del design o di altro, ma per l’atmosfera che si respira al loro interno quando giocano Milan o Napoli.

Le reazioni – La ‘dimenticanza’ di Reina non è passata inosservata ai sostenitori di entrambe le squadre. “Come Pepito, non hai indicato San Siro?”, gli domanda subito un follower in spagnolo. “Amo e il San Paolo?”, chiede invece perplessa una sostenitrice del Napoli. “Pepe te si scurdate e nuje”, “ti sei dimenticato di noi”, insiste in napoletano un altro fan del Ciuccio. Ma sono diversi i messaggi dello stesso tenore. Un altro utente definisce Reina un irriconoscente “per aver dimenticato pure il Bernabeu”. Insomma, dopo tanti interventi perfetti, forse un’uscita a vuoto per Reina. Almeno sui social.

