Reina: "Questa Lazio non molla mai"

Pepe Reina in un’intervista a Cadena Ser applaude la Lazio: “Partite come quella con la Juve sono particolarmente difficili anche per le assenze di tanti giocatori, ma questa squadra non molla mai”.

Lo spagnolo ha scelto di concludere la carriera in Italia nonostante alcune offerte dalla Liga: “Nessuna si è concretizzata perché nel nostro calcio un giocatori di 38 anni viene considerato troppo grande, in Italia c’è più rispetto”.

“Ci sono calciatori che si ritirano giocando la finale di un Mondiale come Zidane, io sono andato al Milan e ho fatto panchina, poi ho vissuto una stagione di grandi soddisfazioni giocando nell’Aston Villa, adesso sono nella Lazio dove so che non potrò giocare tutte le partite, ma è un qualcosa che accetto”.

OMNISPORT | 10-11-2020 13:29