Remco Evenepoel strizza l'occhio al Giro d'italia

12-10-2022 13:42

Remco Evenepoel apre al Giro d’Italia. Il fresco campione del mondo potrebbe infatti prendere il via alla corsa Rosa nel 2023. Il ciclista belga pare aver inserito la corsa a tappe italiane tra i suoi obiettivi della prossima stagione.

L’alfiere della Soudal Quick-Step è reduce da un anno straordinario, condito dal successo della Vuelta (la sua prima corsa a tappe di tre settimane) e dalla vittoria del Mondiale.

In un’intervista rilasciata a Het Laatste Nieuws, il corridore belga ha confidato e ammesso che il Giro resta il suo primo pensiero: “Per il momento il Giro sembra molto bello”. Sarebbe un ritorno in Italia per il belga, che aveva provato il Giro nel 2021, ma non fu una grande avventura, anche perchè si trattava veramente della sua prima corsa a tappe e poi rientrava dalla caduta al Giro di Lombardia dell’anno precedente.

Evenepoel dovrà comunque tenere conto anche degli obiettivi dei suoi compagni di squadra ed in particolare dei velocisti della Soudal Quick-Step, specialmente Fabio Jakobsen e Tim Merlier: “Ovviamente quando sceglierò il grande giro dovrò tenere conto anche dei due sprinter della squadra. Al momento tuttavia possiamo dividerceli senza problemi”.

Ipotesi presenza al Giro nel 2023, ma il campione del mondo belga, ha comunque nel mirino anche il Tour de France, corsa che proverà a vincere sicuramente nei prossimi anni: “La missione Tour de France avrà presto la priorità. Un giorno ho intenzione di vincere pure quello. E’ l’ultimo sogno. Questo non esclude un passaggio intermedio nel 2023, ma per il momento il Giro d’Italia sembra molto bello. Si può ipotizzare me al Giro, Fabio al Tour e Tim alla Vuelta”.