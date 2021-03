Repubblica - Rinvio di Inter-Sassuolo, l'ATS: "Rischio varianti più contagiose"

Il Covid ferma ancora una volta la Serie A. Stavolta a disporre il rinvio di Inter-Sassuolo, di fatto, è stato l’ATS di Milano che ha bloccato tutte le attività della squadra nerazzurra dopo i quattro casi di positività registrati negli ultimi giorni.

Nel tardo pomeriggio di giovedì quindi alla Lega non è rimasto che prendere atto della disposizione emanata dall’autorità sanitaria competente e rinviare la partita di campionato, inizialmente prevista per sabato sera, a data da destinarsi.

Oggi è ‘la Repubblica’ a riportare le motivazioni dell’ATS secondo cui all’interno dello spogliatoio nerazzurro sarebbe in atto un focolaio di Covid con “elevato rischio di circolazione di varianti virali più contagiose”.

Dopo le positività di De Vrij e Vecino, che si uniscono a quelle di D’Ambrosio e Handanovic, l’ATS ha disposto la “sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa”, oltre al “divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021″ e al ” divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali”.

A questo punto resta da capire quando verrà recuperata la gara tra Inter e Sassuolo. La prima data utile potrebbe essere quella di mercoledì 7 aprile, quando peraltro è già in programma pure Juventus-Napoli.

