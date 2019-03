Repubblica rivela cosa è successo nello spogliatoio dell'Inter

In casa nerazzurra non è certo un momento facile, l’eliminazione dall’Europa League è solo l’ultima delle cose che fanno preoccupare i tifosi nerazzurri. Lo spogliatoio sembra completamente spaccatto e l’allenatore Luciano Spalletti sembra non riuscire a tenere in mano la situazione. Il quotidiano Repubblica ha riportato le parole di una fonte interna, che avrebbe fatto luce sull’attuale situazione dell’Inter e che hanno fatto scalpore.

I clan – Secondo l’informatore non sarebbe stato l’alleantore a decidere di togliere la fascia a Mauro Icardi per esempio, ma ci sarebbe nem altro: “Lo spogliatoio è diviso in tre bande: italiani, sudamericani e slavi. I rapporti di Mauro sono buoni con tutti ad eccezione di Perisic, Brozovic e Handanovic. In atto c’è un processo di balcanizzazione”. Proprio Perisic avrebbe effettivamente dato un ultimatum alla società con un classico “O io o Icardi”.

Rottura definitiva – Sul quotidiano inoltre si legge a proposito della battaglia fra l’argentino ed il club: “Quando la fascia gli è stata tolta, per Mauro è stato come subire un’onta e per questo ha spesso mandato messaggi alla società sottolineando di avere il record del 97,5% di allenamenti svolti puntualmente, a dimostrazione della sua professionalità. Ma non serve a nulla. Spalletti è irremovibile. E il club, con la squadra in piena corsa per la zona Champions, non ha la forza di intervenire”. Infine la questione di Ausilio, legato agli slavi, deciso ad andare via dopo l’arrivo di Marotta e favorevole ad uno scambio fra Icardi e Dybala.

SPORTEVAI | 16-03-2019 10:55