Tanti i club interessati all'oriundo che con l'Italia ha segnato due gol in due partite. Lo vogliono in Italia e all'estero, ecco quanto costa

28-03-2023 12:00

Mateo Retegui, da giocatore semi sconosciuto in Europa a crack di mercato. L’italo-argentino non può che ringraziare Roberto Mancini, che l’ha convocato e fatto esordire con l’Italia. Ripagato peraltro con due gol in due partite, uno all’Inghilterra e uno a Malta. Ora c’è la fila per lui, in Italia e all’estero. Perché il centravanti puro è sempre di più merce rara.

Retegui: l’asta coinvolge i top club

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il classe 1999 del Tigre, ma di proprietà del Boca Juniors, avrebbe oggi ancora un prezzo accessibile, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Considerato però che si preannuncia un’asta per lui, il costo potrebbe lievitare.

In Serie A, secondo la rosea, sono tre le squadre interessate a Retegui, ossia Inter, Milan e Lazio. Ma fuori dai confini nazionali troviamo Atletico Madrid, Eintracht Francoforte e West Ham con le antenne dritte. Il Corriere della Sera aggiunge altre pretendenti: i tedeschi del Bayer Leverkusen e l’Atalanta.

Retegui: l’Inter avrebbe le carte migliori

Sempre la Gazzetta dello Sport mette in pole l’Inter nella corsa all’attaccante. Ausilio e Baccin sono sulle tracce di Retegui da un anno, dunque da ben prima che Mancini lo chiamasse in Nazionale. I due dirigenti nerazzurri avrebbero già preso contatti anche con la famiglia. Sono più avanti degli altri, dunque, anche perché hanno sfruttato l’attività di monitoraggio su Facundo Colidio, in forza proprio al Tigre.

Nelle intenzioni dell’Inter Retegui dovrebbe almeno numericamente sostituire Correa la prossima stagione. E a prezzo contenuto. Ma sul costo ora le cose sono un po’ cambiate, come abbiamo scritto poche righe più su. L’Inter non può più muoversi sotto traccia, adesso. Se il prezzo salirà, i nerazzurri resteranno interessati? Secondo il Corriere della Sera, il Tigre sarebbe pronto a riscattare il 50 per cento del cartellino del giocatore e nella trattativa, successivamente, potrebbe entrare proprio Colidio.

Le origini di Retegui

Retegui deve ringraziare Mancini anche per un altro motivo: lo ha fatto uscire dalla sua comfort zone che gravitava tutto intorno alla capitale Buenos Aires tra River, Boca, Estudiantes e Tigre. Il papà, El Chapa, ha legato il suo nome al mondo dello sport. Era infatti una stella dell’hockey su prato, ora è il procuratore del figlio e ne gestisce i contatti con i club, gli sponsor e i media di tutto il mondo.

“Ci sono arrivate chiamate dai migliori campionati del mondo: Serie A, Liga, Premier e Bundesliga. La convocazione ha acceso i riflettori, però Mateo era già da tempo nel mirino degli scout”. I 28 gol in 48 partite del campionato argentino avevano infatti attirato già le attenzioni di un giocatore che, però, solo un anno fa costava appena 2,1 milioni di euro.